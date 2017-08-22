Правительство увеличило размер субвенций на лекарства для детей-инвалидов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство России увеличило размер субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медизделиями и спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 1,497 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
Отмечается, что принятое решение направлено на своевременное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.