Правительство увеличило размер субвенций на лекарства для детей-инвалидов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство России увеличило размер субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медизделиями и спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 1,497 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"В первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 миллиарда рублей (до 33,106 миллиарда рублей)", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что принятое решение направлено на своевременное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.