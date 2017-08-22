ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Более 2,7 миллиарда рублей выделят в Приморье по плану в капитального ремонта, строительства, реконструкции и гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, сообщает пресс-служба администрации края.

"В Приморье был разработан план капитального ремонта, строительства, реконструкции и гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений на 2017-2022 годы. Общий объем финансирования плана на период до 2022 года составляет более 2,7 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета — 1,9 миллиарда рублей, из краевого бюджета — 762 миллиона рублей, из местных бюджетов — 106,9 миллиона", — говорится в сообщении.

Так, в рамках краевой государственной программы "Охрана окружающей среды Приморского края" департаментом разработана проектно-сметная документация по трем объектам инженерной защиты от наводнений.

Кроме проектирования, реконструкции и строительства новых гидротехнических сооружений, в крае идут работы по расчистке, спрямлению, дноуглублению русел рек.

В Приморье еще ликвидируют последствия паводка, который подтопил 7 районов края на прошлой неделе. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.