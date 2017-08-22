Марсово поле в Петербурге исключили из списка гайд-парков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга исключило Марсово поле из списка гайд-парков, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном сайте администрации города. Документ подписал губернатор города Георгий Полтавченко.
Согласно постановлению "О специально отведенных местах для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера на территории Санкт-Петербурга" от 24.12.2012, Марсово поле исключено из перечня специально отведенных местах для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений.
С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города.