Марсово поле в Петербурге исключили из списка гайд-парков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга исключило Марсово поле из списка гайд-парков, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном сайте администрации города. Документ подписал губернатор города Георгий Полтавченко.

Ранее общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как место для публичных мероприятий.

Согласно постановлению "О специально отведенных местах для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера на территории Санкт-Петербурга" от 24.12.2012, Марсово поле исключено из перечня специально отведенных местах для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений.

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города.