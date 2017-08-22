"Наташа, хватит есть": как чирлидерши готовятся к своим шоу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Тренировки сутки напролет, борьба со страхом высоты и паникой перед выступлением — чирлидерши готовы на все, чтобы получилось зрелищное шоу. Но чирлидинг — это не только красивый, но еще и опасный спорт, сочетающий элементы акробатики, гимнастики и танца. Сколько стоят блестки, бантики и яркие костюмы и почему девушкам обязательно нужна диета, — спортсменка Наталья Керхеснер из Санкт-Петербурга рассказала РИА Новости.
Пришла "нулевой"
В спорт я попала случайно: на первом курсе университета пыталась придумать, как не ходить на физкультуру, и увидела объявление о наборе в группу по занятию чирлидингом. Что это такое я не знала, более того, совершенно не занималась спортом, что называется, пришла "нулевой".
Эти занятия были похожи скорее на хобби — мы иногда выступали на небольших соревнованиях для поддержки боевого духа других команд. В чирлидинг как в профессиональный спорт я пришла уже достаточно поздно — в 24 года. Родители меня отговаривали, уверяли, что я слишком "старая" и ничего не получится. Но вскоре я начала показывать хорошие результаты, несмотря даже на то, что была негибкой, а на первых тренировках меня одолевал дикий ужас.
Занятия проходят через день — понедельник, среда, пятница. Это четыре часа непрерывной отработки упражнений. Сначала мы разминаем каждую группу мышц, бегаем, приседаем, что уже выматывает.
Первая тренировка — это партнерский стант (постановка, при которой мужчина поднимает женщину, а та наверху выполняет акробатические и гимнастические элементы. — Прим. ред.), когда ты отрабатываешь номер с мужчиной. Мой партнер, он же по совместительству тренер, стал моим мужем, так что, выходит, спорт подарил нам семейное счастье. Сразу после партнерского станта начинается вторая тренировка — групповой стант с четырьмя девушками, а за ним "чир" (шоу с акробатическими элементами, прыжками, танцами, построением пирамид. — Прим. ред.). Эта третья, самая сложная тренировка выполняется в команде из 25 девушек.
Наша команда разновозрастная, поэтому на тренировке всегда шумно. Девушкам не хватает дисциплины, тренеру нужно быть особо строгим. Со мною заниматься тоже сложно, потому что страх перед выступлениями я так и не переборола и безумно боюсь публики. Накануне выступлений на соревнованиях могу расплакаться, впасть в ступор, начать паниковать. Тренер заставляет меня дополнительно прогонять номер одной перед всей командой — так удается раскрыться и немного успокоиться.
На соревнованиях я никогда не смотрю чужие выходы, тихонечко сижу в уголке и настраиваюсь на предстоящее выступление. Мне нельзя видеть лиц спортсменов, их переживания, иначе я заряжусь волнением и потеряю контроль над собой. Поэтому моя главная задача — просто ждать, а в нужный момент выйти и показать высший класс.
Я меньше всех в команде, поэтому при выполнении поддержки забираюсь на самый верх — это называется "третий этаж". На первых тренировках я боялась высоты и не могла спокойно и уверенно делать все поддержки. Теперь срабатывает доверие к партнершам — я уверена, что они меня правильно подкинут и поддержат, а значит, все будет хорошо. Но чирлидинг — это травмоопасный спорт, падений не избежать.
С девушками у нас очень большой разлет в возрасте — кому-то только исполнилось 16 лет, а мне, например, уже 26. Мы все не похожи друг на друга, но иногда мне кажется, что это моя вторая семья и ближе просто никого нет. Наверное, поэтому в сложных трюках я им верю как самой себе.
После тренировки нужно обязательно пообедать. Мы придерживаемся правильного питания, потому что я флаер (спортсмен, который наверху. — Прим. ред.) и за весом мне надо строго следить. Это только кажется, что одна булочка ничего не сделает. Девочки, которые поднимают меня, чувствуют малейшее изменение в весе, замечают каждый лишний килограмм на моем теле, поэтому могут вполне серьезно сказать: "Наташа, хватить есть". А иначе не поднимут меня.
В воскресенье я хожу на батут. Такие тренировки нужны, чтобы учиться акробатике и увеличивать гибкость тела.
В перерывах между тренировочными днями я работаю на основной работе, потому что чирлидинг не приносит дохода — это спорт ради удовольствия. Когда я начала заниматься им профессионально, пришлось искать работу с гибким графиком. Так я стала делать маникюр. На обычной работе со стандартным графиком работать было бы невозможно, пришлось бы постоянно отпрашиваться на сборы или дополнительные тренировки. Плохой, в общем, был бы из меня сотрудник.
Олимпийские блестки
Чирлидинг не поддерживается материально, спонсоров у нас нет. Поэтому здесь возникает другая проблема — инвентарь и костюмы нигде в свободной продаже не продаются, мы их шьем сами, и они обходятся нам весьма дорого. Но зато мы имеем все шансы сделать неповторимый и классный костюм — продумать до мелочей каждый эскиз платья.
Когда окружающим ты говоришь, что занимаешься чирлидингом, некоторые не понимают, о чем идет речь, думают, что это группы поддержки, разогревающие публику. Там танцы с элементами шпагата, эстрадных трюков. На девушках костюмы с блестками, глубоким декольте, в руках помпоны. У нас же серьезный спорт — мы соревнуемся с другими командами. Например, наш коллектив в этом году стал чемпионом Санкт-Петербурга, Ленинградской области и вице-чемпионом России. Я получила статус кандидата в мастера спорта, приношу домой кубки, медали, грамоты. Чирлидинг вскоре может стать олимпийским видом спорта, если в 2020 году нам дадут аккредитацию. Тогда, думаю, отношение к спорту поменяется. А пока многие относятся к нам как к экзотике.
Один раз нас даже разгоняла полиция. Мы приехали с командой в Москву, после выступлений собрались на Красной площади, чтобы пофотографироваться. Для пущей зрелищности мы сделали пирамиду из нескольких этажей, что привлекло внимание туристов. Собралась толпа, кто-то начал снимать, просить автографы. Сотрудникам полиции это массовое скопление людей показалось странным, и нас попросили уйти.
Мы до сих пор шутим, что чирлидершам никогда не нужно придумывать, как оригинально фотографироваться у достопримечательностей, можно просто встать в стойку — и успех гарантирован.