"Наташа, хватит есть": как чирлидерши готовятся к своим шоу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Тренировки сутки напролет, борьба со страхом высоты и паникой перед выступлением — чирлидерши готовы на все, чтобы получилось зрелищное шоу. Но чирлидинг — это не только красивый, но еще и опасный спорт, сочетающий элементы акробатики, гимнастики и танца. Сколько стоят блестки, бантики и яркие костюмы и почему девушкам обязательно нужна диета, — спортсменка Наталья Керхеснер из Санкт-Петербурга рассказала РИА Новости.

Пришла "нулевой"

В спорт я попала случайно: на первом курсе университета пыталась придумать, как не ходить на физкультуру, и увидела объявление о наборе в группу по занятию чирлидингом. Что это такое я не знала, более того, совершенно не занималась спортом, что называется, пришла "нулевой".

© Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу © Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу

Эти занятия были похожи скорее на хобби — мы иногда выступали на небольших соревнованиях для поддержки боевого духа других команд. В чирлидинг как в профессиональный спорт я пришла уже достаточно поздно — в 24 года. Родители меня отговаривали, уверяли, что я слишком "старая" и ничего не получится. Но вскоре я начала показывать хорошие результаты, несмотря даже на то, что была негибкой, а на первых тренировках меня одолевал дикий ужас.

Занятия проходят через день — понедельник, среда, пятница. Это четыре часа непрерывной отработки упражнений. Сначала мы разминаем каждую группу мышц, бегаем, приседаем, что уже выматывает.

Первая тренировка — это партнерский стант (постановка, при которой мужчина поднимает женщину, а та наверху выполняет акробатические и гимнастические элементы. — Прим. ред.), когда ты отрабатываешь номер с мужчиной. Мой партнер, он же по совместительству тренер, стал моим мужем, так что, выходит, спорт подарил нам семейное счастье. Сразу после партнерского станта начинается вторая тренировка — групповой стант с четырьмя девушками, а за ним "чир" (шоу с акробатическими элементами, прыжками, танцами, построением пирамид. — Прим. ред.). Эта третья, самая сложная тренировка выполняется в команде из 25 девушек.

© Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу © Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу

Наша команда разновозрастная, поэтому на тренировке всегда шумно. Девушкам не хватает дисциплины, тренеру нужно быть особо строгим. Со мною заниматься тоже сложно, потому что страх перед выступлениями я так и не переборола и безумно боюсь публики. Накануне выступлений на соревнованиях могу расплакаться, впасть в ступор, начать паниковать. Тренер заставляет меня дополнительно прогонять номер одной перед всей командой — так удается раскрыться и немного успокоиться.

На соревнованиях я никогда не смотрю чужие выходы, тихонечко сижу в уголке и настраиваюсь на предстоящее выступление. Мне нельзя видеть лиц спортсменов, их переживания, иначе я заряжусь волнением и потеряю контроль над собой. Поэтому моя главная задача — просто ждать, а в нужный момент выйти и показать высший класс.

Я меньше всех в команде, поэтому при выполнении поддержки забираюсь на самый верх — это называется "третий этаж". На первых тренировках я боялась высоты и не могла спокойно и уверенно делать все поддержки. Теперь срабатывает доверие к партнершам — я уверена, что они меня правильно подкинут и поддержат, а значит, все будет хорошо. Но чирлидинг — это травмоопасный спорт, падений не избежать.

С девушками у нас очень большой разлет в возрасте — кому-то только исполнилось 16 лет, а мне, например, уже 26. Мы все не похожи друг на друга, но иногда мне кажется, что это моя вторая семья и ближе просто никого нет. Наверное, поэтому в сложных трюках я им верю как самой себе.

© Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу © Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу

После тренировки нужно обязательно пообедать. Мы придерживаемся правильного питания, потому что я флаер (спортсмен, который наверху. — Прим. ред.) и за весом мне надо строго следить. Это только кажется, что одна булочка ничего не сделает. Девочки, которые поднимают меня, чувствуют малейшее изменение в весе, замечают каждый лишний килограмм на моем теле, поэтому могут вполне серьезно сказать: "Наташа, хватить есть". А иначе не поднимут меня.

В воскресенье я хожу на батут. Такие тренировки нужны, чтобы учиться акробатике и увеличивать гибкость тела.

© Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу © Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу

В перерывах между тренировочными днями я работаю на основной работе, потому что чирлидинг не приносит дохода — это спорт ради удовольствия. Когда я начала заниматься им профессионально, пришлось искать работу с гибким графиком. Так я стала делать маникюр. На обычной работе со стандартным графиком работать было бы невозможно, пришлось бы постоянно отпрашиваться на сборы или дополнительные тренировки. Плохой, в общем, был бы из меня сотрудник.

Олимпийские блестки

Чирлидинг не поддерживается материально, спонсоров у нас нет. Поэтому здесь возникает другая проблема — инвентарь и костюмы нигде в свободной продаже не продаются, мы их шьем сами, и они обходятся нам весьма дорого. Но зато мы имеем все шансы сделать неповторимый и классный костюм — продумать до мелочей каждый эскиз платья.

© Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу © Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу

Когда окружающим ты говоришь, что занимаешься чирлидингом, некоторые не понимают, о чем идет речь, думают, что это группы поддержки, разогревающие публику. Там танцы с элементами шпагата, эстрадных трюков. На девушках костюмы с блестками, глубоким декольте, в руках помпоны. У нас же серьезный спорт — мы соревнуемся с другими командами. Например, наш коллектив в этом году стал чемпионом Санкт-Петербурга, Ленинградской области и вице-чемпионом России. Я получила статус кандидата в мастера спорта, приношу домой кубки, медали, грамоты. Чирлидинг вскоре может стать олимпийским видом спорта, если в 2020 году нам дадут аккредитацию. Тогда, думаю, отношение к спорту поменяется. А пока многие относятся к нам как к экзотике.

© Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу © Фото предоставлено Натальей Керхеснер Подготовка к соревнованиям по чирлидингу

Один раз нас даже разгоняла полиция. Мы приехали с командой в Москву, после выступлений собрались на Красной площади, чтобы пофотографироваться. Для пущей зрелищности мы сделали пирамиду из нескольких этажей, что привлекло внимание туристов. Собралась толпа, кто-то начал снимать, просить автографы. Сотрудникам полиции это массовое скопление людей показалось странным, и нас попросили уйти.

Мы до сих пор шутим, что чирлидершам никогда не нужно придумывать, как оригинально фотографироваться у достопримечательностей, можно просто встать в стойку — и успех гарантирован.