Глава МЧС потребовал принять противопожарные допмеры в ряде регионов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых возгораний как в Ростове-на-Дону и Ростовской области, так и в других регионах, где установилась жаркая и сухая погода.

"Я попрошу все федеральные структуры отработать все вопросы в зоне ЧС в Ростове-на-Дону. Вся группировка сил работает в напряженном режиме. Нельзя допустить новых очагов, в том числе и в других регионах, где установилась жаркая погода", — сказал Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он поручил организовать разъяснительную работу о правилах пожарной безопасности.

"Отправляйте сотрудников надзора, чтобы обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности", — распорядился глава МЧС.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.