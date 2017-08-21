МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Минтруд разработал несколько законопроектов, в целях предупреждения коррупции регулирующих принятие званий и наград госслужащими: в частности они не смогут без согласия президента РФ принимать знаки отличия иностранных государств, сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты.

"Министерством подготовлен ряд проектов нормативных правовых актов, направленных на унификацию системы ограничений, связанных с получением почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия", – приводятся в сообщении слова директора Департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Дмитрия Баснака.

В ведомстве отметили, что министерством ведется последовательная работа по обеспечению единообразия системы ограничений на принятие званий, наград и иных знаков отличия. Три новых законопроекта предусматривают приведение положений федеральных законов и Трудового кодекса в соответствие с положениями общего ограничения на получение званий, наград и иных знаков отличия для госслужащих.

"Установление единой системы ограничений на принятие званий, наград и иных знаков отличия, будет способствовать предупреждению коррупции и совершенствованию антикоррупционных стандартов", – резюмировал директор департамента.

Так, в частности, законопроектами предлагается запретить судьям конституционного суда РФ, работникам Счетной палаты, Центробанка и другим государственным и муниципальным служащим принимать, за исключением научных и спортивных, знаки отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий и общественных объединений без согласия президента РФ.

Баснак уточнил, что в развитие законопроектов планируется подготовить проект указа президента России, которым будут регламентированы процедурные вопросы получения разрешения на принятие званий и наград.