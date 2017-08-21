Власти Алтая проводят меры для предупреждения распространения АЧС

БАРНАУЛ, 21 авг — РИА Новости. Власти Алтайского края ужесточают меры профилактики, чтобы не допустить проникновения в регион африканской чумы свиней (АЧС) из соседних областей, сообщает в понедельник пресс-центр краевого правительства

В Алтайском крае принимают дополнительные меры, направленные на недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней в регионе.

"Мы ужесточили требования к тем, кто содержит поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах, небольших фермерских хозяйствах, на крупных комплексах. Кроме того, намерены принять дополнительные меры по сокращению до минимума поголовья дикого кабана на территории Алтайского края. Анализ показывает, что дикие животные являются одним из звеньев распространения африканской чумы свиней.

Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края даны поручения по применению комплекса мер по сокращению поголовья дикого кабана на территории региона, в первую очередь в сопредельной с Новосибирской областью части. Контроль за соблюдением мер по недопущению завоза и распространения вируса в регион усилен, необходимые поручения даны. Дело за исполнением мер со стороны тех, кто содержит животных", — приводятся в сообщении слова губернатора края Александра Карлина.

По его словам, ветеринарные службы регионы принимают исчерпывающие меры по предотвращению заноса и распространения на территории края африканской чумы свиней. В крае действует целевая программа, в рамках которой на проведение противоэпизоотических мероприятий направят более 30 миллионов рублей.

Специалисты проверили свиноводческие предприятия на наличие дезбарьеров, усилен контроль за содержанием свиней. Кроме того, ведомство запретило поставки в регион свиней из Омской области. Ряд предприятий поменяли поставщиков мяса и кормов и отказались от сотрудничества с компаниями из омского региона.

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