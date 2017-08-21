Проект "Ты супер! Танцы" на НТВ объявил состав жюри

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объявил состав жюри — судейские кресла займут хореограф Егор Дружинин, артистка балета Кристина Кретова, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили и актриса Анастасия Заворотнюк.

Егор Дружинин выразил надежду, что проект поможет участникам обрести родителей. "Подобная программа — это правильное, хорошее дело. Я сам сотрудничаю с несколькими благотворительными фондами, и знаю, что, если у ребенка появляется возможность как-то заявить о себе, процесс его усыновления после этого проходит быстрее", — сказал он.

Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова рассказала, как ей в детстве помогли раскрыть ее собственный талант. "Меня мама в 10 лет привезла в Москву, в хореографическую Академию, где был очень большой отбор! Тогда мне дали шанс, и я его использовала: сейчас у меня есть счастливая возможность танцевать на всех прославленных сценах мира. Очень хочу, чтобы такой шанс был у всех участников нашей программы!", — рассказала она.

© Sputnik Кристина Кретова, член жюри "Ты супер! Танцы" © Sputnik Кристина Кретова, член жюри "Ты супер! Танцы"

Кумир многих юных танцоров проекта, хореограф Евгений Папунаишвили признался, что быть частью первого детского танцевального проекта в России — огромная честь для него. "Благодаря этому конкурсу сотни детей, оставшихся без попечения родителей, поверили в себя, поняли, что талант намного важнее денег и связей, и теперь готовы бороться за свою мечту!" — сказал он.

Актриса Анастасии Заворотнюк, которой в четверке жюри отведена роль народного судьи, уже много лет патронирует воспитанников из детского дома "Умка" в Ставропольском крае. Она рассказала, что с удовольствием приняла предложение от проекта "Ты супер! Танцы". "Для меня это не первый телевизионный проект, но проект удивительный и особенный! Важно, что этот конкурс для участников будет не только ярким телевизионным опытом, но серьёзной школой, первым шагом в профессию",- прокомментировала актриса.

Проект "Ты супер! Танцы" стартует 2 сентября 2017 года на телеканале НТВ, более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Конкурс будет состоять из нескольких этапов. В первом отборочном туре участники исполнят хореографические номера в танцевальных стилях, в которых они чувствуют себя уверенно.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Ведущим конкурса станет заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко.