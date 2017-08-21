Более 100 тысяч человек посмотрели воздушный парад ВТА России в Иванове

ИВАНОВО, 21 авг — РИА Новости. Более 100 тысяч гостей прошедшего в Иванове военно-патриотического праздника "Открытое небо — 2017" посмотрели воздушный парад, посвященный 50-летию авиацентра Военно-транспортной авиации (ВТА), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"В воздушном параде в Иванове приняли участие экипажи военно-транспортных самолетов из восьми регионов России. На аэродром "Северный" прилетели экипажи легендарных самолетов Ан-26, Ан-72, Ан-12, Ан-22, А-50, Ту-134, Ил-22, Ил-76. Самым запоминающимся стало появление в воздушном строю тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Этот великан пролетел в небе над городом на высоте всего 450 метров на скорости 450 километров в час", — рассказал собеседник агентства.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков отметил, что мероприятие стало одним из самых любимых среди ивановцев и жителей соседних регионов.

"Жители Ивановской области и гости нашего региона каждый год в августе приходят на этот праздник потому, что для них патриотизм, уважение к нашим вооруженным силам, гордость за свою страну — не пустые слова", — приводит пресс-служба слова главы региона.

В этом году в работе праздника приняла участие делегация госкорпорации "Роскосмос" во главе с Героями России — летчиком-космонавтом Александром Лазуткиным и космонавтом-испытателем Сергеем Ревиным. Космонавты встретились с ребятами из тематического лагеря "Ракетчик", впервые организованного Ивановским отделением Российского военно-исторического общества.

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