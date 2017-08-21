Москомстройинвест: ЖК "Царицыно" может быть передан новому инвестору

МОСКВА, 21 авг — РИА Недвижимость. Арест главы группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы может ускорить передачу объекта новому инвестору, рассказали в понедельник РИА Недвижимость в Москомстройинвесте.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал Пинкевича на два месяца. Структура "Настюши" — ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) — занимается строительством жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Пинкевич подозревается в мошенничестве при реализации проекта.

Ранее Москомстройинвест сообщал о возможности передачи строительства жилого комплекса на 6-й Радиальной улице, 7 новому застройщику. Как отмечалось в сообщении комитета, дольщики ЖК "Царицыно" выступают против введения процедуры банкротства в отношении нынешнего застройщика МКХ и считают оптимальным вариантом передать объект новому инвестору.

"Мы надеемся, что арест Пинкевича ускорит этот процесс", — сказали в ведомстве.

В Москомстройинвесте также рассказали, что переговоры относительно достройки объекта велись с представителями компаний "Стратегия" (входит в девелоперскую группу "Интеко") и "РК-Строй" (структура банка "Российский капитал"). Новый инвестор получит увеличенные технико-экономические параметры, добавили в ведомстве.

ЖК "Царицыно" — один из крупнейших жилых комплексов комфорт-класса в Москве с площадью жилья более 1 миллиона квадратных метров. Некоторые корпуса первой очереди жилого комплекса планировалось ввести в эксплуатацию еще в июне 2014 года, однако в связи с финансовыми проблемами застройщика сроки ввода корпусов переносились. В минувшем октябре служба экономической безопасности МВД выявила нарушение прав более тысячи дольщиков в Москве и возбудила уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого комплекса.