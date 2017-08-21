В Феодосии создали комиссию для оценки ущерба от ливня и селя

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Власти Феодосии, в состав которой входит поселок Краснокаменка (Кизил-Таш), пострадавший в пятницу от ливня и селевого потока, создали комиссию для подсчета ущерба, сообщил РИА Новости глава администрации Феодосии Станислав Крысин.

Сильный ливень в пятницу подтопил жилые дома в селах в районе крымского Судака. Потоком воды и грязи десятки автомобилей на трассе Симферополь-Судак были сброшены кювет и столкнулись друг с другом. В поселке Краснокаменка (Кизил-Таш) обычно пересохшие реки вышли из берегов, потоки воды снесли участки ограждений русла, обрушилась часть дороги, труба для снабжения поселка газом лишилась опор и повисла в опасном положении. С дороги в поселок местами сошел асфальт, она и обочины захламлены мусором, камнями и деревьями.

"Сегодня на аппаратном совещании принято решение о создании вневедомственной комиссии по оценке ущерба. По результатам ее работы решим – справимся сами или будем просить помощи у республики", — сказал Крысин.

В состав комиссии будут включены представители МЧС и других ведомств Крыма, чтобы в случае необходимости можно было принять решение о введении режима ЧС, сказал глава администрации. Введение такого режима позволит избежать конкурсных и согласовательных процедур, однако решение остается за комиссией, отметил собеседник агентства.

Размер ущерба, нанесенный стихией, Крысин затруднился назвать. Он заявил, что администрация города попросит республиканские власти принять на баланс автодорогу к поселку, которой требуется капитальный ремонт.

Краснокаменка (Кизил-Таш) – поселок между Судаком и Феодосией, который в советское время был закрытым: в 50-х годах XX века здесь были построены штольни для хранения ядерного оружия. Сегодня поселок открыт для посещения, относится к городскому округу Феодосии. Рядом с поселком расположен Кизилташский мужской монастырь, восстановленный в конце 90-х годов прошлого века.

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