Около 10 тысяч человек посетили фестиваль сыра в Адыгее

МАЙКОП, 21 авг — РИА Новости. Восьмой региональный фестиваль адыгейского сыра, прошедший в горной станице Даховская, собрал более 10 тысяч туристов, сыроваров, мастеров прикладного искусства и артистов, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти Республики Адыгея.

Фестивал прошёл у живописного хребта Уна-Коз. В конкурсе сыроварения приняло участие 11 мастеров, готовивших сыр в чанах на костре. В стилизованных национальных подворьях свою продукцию выставили и крупные производители сыра, и владельцы личных подсобных хозяйств из каждого района республики. Оценивали процесс приготовления и вкусовые качества продуктов не только жюри, но и гости фестиваля, которые могли проголосовать за понравившегося мастера специальными талонами.

"По результатам народного голосования победителем конкурса в номинации "Самый вкусный сыр" стала мастерица из Шовгеновского района Гошнаг Меретукова, в номинации "Самый вкусный халюж" победила Аида Сиюхова из Шовгеновского района, в номинации "Самое народное блюдо" — Любовь Емтыль из Адыгейска. Самое гостеприимное и красивое подворье, по мнению гостей, представил Красногвардейский район", — сказано в сообщении.

В программе фестиваля также были ярмарки, народные игры, детская площадка, выставка изделий народных промыслов с проведением гастрономических и ремесленных мастер-классов, фотозоны.

Завершился фестиваль концертом главных национальных творческих коллективов республики и праздничным фейерверком.

"Для нас производство адыгейского сыра — это не только развитие пищевой промышленности республики, но и сохранение традиций и обычаев. Адыгейский сыр — часть нашей культуры и истории. Мы видим, что сегодня растет интерес к Адыгее как к региону с большими возможностями, с насыщенной самобытной культурой, богатой историей, неповторимой национальной кухней. Это демонстрирует и фестиваль-конкурс адыгейского сыра, который проводится в рамках развития событийного туризма и привлекает все большее число туристов", — цитирует пресс-служба слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

В сообщении уточняется, что в прошлом году в республике было произведено 11,5 тысяч тонн адыгейского сыра, за первое полугодие 2017 года — 6 тысяч тонн.

Другие новости региона читайте здесь >>