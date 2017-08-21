Состояние впавшей в кому в Турции россиянки остается крайне тяжелым

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг – РИА Новости. Состояние жительницы Сургута Кристины Максимюк, которая впала в кому, отдыхая в Турции, остается крайне тяжелым, о ее транспортировке из Москвы в Югру речи пока не идет, сообщила РИА Новости сестра туристки Надежда Гуменюк.
"Мы в первый день говорили с лечащим врачом, она нам сразу дала понять, что о переводе не может быть и речи, так как состояние очень тяжелое. Московские врачи пытаются восстановить то, что своим бездействием усугубили турецкие врачи", — рассказала собеседница агентства.
Ранее она сообщила, что пострадавшую привезли в столичную клинику с высокой температурой и пневмонией, которая могла развиться в связи с тем, что врачи из клиники в провинции Аланья "создавали видимость ухода и лечения" на деньги страховой компании.
По словам родственницы, в лучшую сторону с момента прибытия в Москву изменились только показатели крови пациентки, а на остальное нужно очень много времени.