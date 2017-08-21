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Общество

Более 100 сортов сыра представили в Барнауле на гастрономическом фестивале

13:0021.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСыр. Архивное фотоСыр. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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БАРНАУЛ, 21 авг — РИА Новости. Свыше 20 алтайских производителей сыра в минувшие выходные представили 100 сортов сыра на гастрономическом фестивале "Дни алтайского сыра", сообщил РИА Новости представитель управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

Производство сыра. Архивное фото
© Fotolia / contrastwerkstatt
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Праздник состоялся на площади Ветеранов в классическом формате: уличная площадка в центре города объединила производителей молочной продукции и сыров, жителей и гостей краевой столицы. В этом году мероприятие состоялось в одиннадцатый раз.

"Дни алтайского сыра" — одно из желанных гастрономических событий в крае. С момента первого упоминания о создании сыра в регионе прошло 115 лет. Можно с уверенностью утверждать, что алтайские сыры славились в России своим высоким качеством и на заре 20 века, и сегодня. За 11 лет проведения фестиваля местные сыроделы ни разу не уступили лидерские позиции в стране по выпуску этого продукта.

Каждая шестая тонна сыра выработана на Алтае", — процитировал на празднике слова губернатора его заместитель Александр Лукьянов.

По его словам, Алтай — регион классического элитного сыроделия России. Сыры "Советский", "Алтайский", "Горный", "Швейцарский" принесли широкую известность краю. В последние годы ассортимент твердых сыров расширяется, их названия соответствуют наименованию мест происхождения товара: "Карагужинский", "Зеленодольский", "Заринский", "Зимаревский".

"Дни алтайского сыра" — уникальный проект. Он дает возможность гостям мероприятия познакомиться с мастерами-сыроделами, из первых уст получить информацию об особенностях производства и характеристиках сыров, поучаствовать в мастер-классах, продегустировать лучшие образцы представленной продукции", — отметил Лукьянов.

В этом году в канун празднования 80-летияАлтайского региона, праздник состоялся с огромным размахом, одной из самых зрелищных площадок стал исторический павильон с выставочными экспонатами, рассказывающими о развитии сыроделия. Также на празднике были организованы фитнес-зоны. Желающие под руководством профессиональных инструкторов смогли освоить начальную технику йоги, пилатеса, аэробики и других популярных направлений.

Фестиваль трижды попадал в Книгу рекордов России — с самой длинной сырной косичкой, самой большой сырной головой и самой массовой дегустацией сыра.

В 2016 году был достигнут наивысший за постсоветский период объем производства цельномолочной продукции, превышен исторический максимум предшествующего года по выработке сыров, а объем выпуска сливочного масла достиг максимума за последние 23 года. Всего производством сыров и сырных продуктов в крае занято 39 предприятий. В 2016 году объем производства сыра и сырных продуктов в Алтайском крае увеличился на 0,1 % и составил 83,2 тысячи тонн.

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