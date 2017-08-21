Вузам проекта 5-100 могут вернуть прежние объемы финансирования

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Вузам из проекта по повышению конкурентоспособности "5-100" могут вернуть прежний объем финансирования на 2018-2020 годы, по 14,5 миллиардов рублей ежегодно, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник.
При этом в 2020 году объем финансирования вузов снова составит 14,5 миллиардов рублей. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева ранее заверяла, что финансирование российских вузов по программе "5-100" сохранится в прежнем объеме за счет того, что его часть будет восполнена через федеральную целевую программу развития образования (ФЦПРО).
Согласно опубликованному документу, объемы финансирования программы "5-100" на 2018-2020 годы предлагается вернуть к показателям по 14,5 миллиардов ежегодно.
Кроме того, вносятся изменения, касающиеся подхода к распределению субсидий между вузами-победителями, рекомендованными для получения государственной поддержки: распределение субсидий теперь будет зависеть от реализации вузами-победителями программ повышения их конкурентоспособности и оценке достижения плановых значений показателей результативности.
Ранее Ольга Васильева сообщала, что Минобрнауки планирует учитывать место вуза в рейтингах университетов при выделении дополнительного финансирования.