Вузам проекта 5-100 могут вернуть прежние объемы финансирования

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Вузам из проекта по повышению конкурентоспособности "5-100" могут вернуть прежний объем финансирования на 2018-2020 годы, по 14,5 миллиардов рублей ежегодно, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник.

Проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира. Ранее на сайте правовой информации появился документ, согласно которому финансирование вузов из программы "5-100" было сокращено с 14,5 миллиарда рублей до 10,2 – 10,6 миллиарда рублей в 2017–2019 годах.

При этом в 2020 году объем финансирования вузов снова составит 14,5 миллиардов рублей. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева ранее заверяла, что финансирование российских вузов по программе "5-100" сохранится в прежнем объеме за счет того, что его часть будет восполнена через федеральную целевую программу развития образования (ФЦПРО).

Согласно опубликованному документу, объемы финансирования программы "5-100" на 2018-2020 годы предлагается вернуть к показателям по 14,5 миллиардов ежегодно.

Также в пояснительной записке к документу отмечается, что на совещании у вице-премьера Ольги Голодец были поддержаны предложения Минобрнауки России о выделении дополнительных средств на оказание государственной поддержки на 2018-2020 годы в объеме около 13, 1 миллиардов рублей. Причем соответствующие предложения уже представлены в Минфин России и Минэкономразвития России.

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся подхода к распределению субсидий между вузами-победителями, рекомендованными для получения государственной поддержки: распределение субсидий теперь будет зависеть от реализации вузами-победителями программ повышения их конкурентоспособности и оценке достижения плановых значений показателей результативности.

Ранее Ольга Васильева сообщала, что Минобрнауки планирует учитывать место вуза в рейтингах университетов при выделении дополнительного финансирования.