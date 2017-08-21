В Ханганском заповеднике обнаружили новый для Приамурья вид грызуна

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг — РИА Новости. Новый для Амурской области вид млекопитающих — длиннохвостную мышовку — обнаружили в Хинганском заповеднике, это самая западная в России точка обнаружения грызуна из близкого к тушканчикам семейства мышовковых (Sminthidae), сообщается на сайте заповедника.

"На территории Хингано-Архаринского федерального заказника была впервые обнаружена длиннохвостная мышовка (Sicista caudata Thomas, 1907). Авторы находки — научный сотрудник Хинганского заповедника Юлия Мельникова и научный сотрудник Московского зоопарка Анастасия Кадетова. Это новый вид млекопитающего не только для заказника, но, видимо, для всей Амурской области", — говорится в сообщении.

Всех мышовок отличает очень длинный хвост, значительно (раза в полтора) превышающий длину тела. Хвост помогает млекопитающим лазать по тонким веткам и стеблям.

До этого ученые встречали длиннохвостную мышовку южнее и восточнее Амурской области, грызун был пойман на левом берегу реки Архара выше впадения реки Урин на узкой полосе пойменного луга, граничащего с полосой прибрежного кустарникового леса.

Длиннохвостая мышовка распространена в Приморье и на самом юге Хабаровского края, на северо-востоке Китая, а также на острове Сахалин. В 1963 году ее впервые обнаружили на Большом Хехцире, а в 2000 годах – в заповеднике "Бастак" Еврейской автономной области. Это ближайшие к новой находке места, где обитание этого вида точно установлено.

"Мышовки ведут скрытный образ жизни и редко попадаются на глаза даже профессиональным исследователям. Поэтому длиннохвостая мышовка остается малоизученным видом и считается, как правило, редкой даже в основной части ареала. Встречается этот вид в темнохвойных, смешанных, широколиственных и долинных лесах, в горах поднимается до 1200 метров над уровнем моря", — отмечается в сообщении заповедника.