Роспотребнадзор нашел 62 тысячи нарушений в работе детских лагерей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил 62 тысячи нарушений в детских оздоровительных учреждениях, большинство из них касается организации питания, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, летом в России работало 40,5 тысяч учреждений детского отдыха и оздоровления, в которых отдохнуло более 4,4 миллиона детей.

"Предварительная оценка эффективности оздоровления, отдохнувших и уже вернувшихся домой детей, позволяет отметить, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94% детей. Роспотребнадзором проведено 28 тысяч проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, в ходе проверок нарушения были выявлены в 81% проверенных оздоровительных учреждений. В ходе проверок выявлено более 62 тысяч нарушений", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, среди нарушений половина приходится на нарушения при организации питания, 30% — на нарушения санитарного режима на пищеблоках, 11% — нарушения условий размещения детей и подростков, 9% — нарушения требований к материально-техническому оборудованию лагерей.

Ведомство обнаружило 16 несанкционированных лагерей, по всем были приняты меры административного воздействия в виде приостановления деятельности, дети вывезены, родителям оказаны консультации по возврату денежных средств.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Роспотребнадзора было составлено более 31 тысячи протоколов об административном правонарушении, общая сумма наложенных административных штрафов составила свыше 120 миллионов рублей. Судами принято решение о приостановке деятельности по 55 объектам, нарушавших обязательные требования, в правоохранительные органы передано 13 дел, Роспотребнадзором временно отстранено от работы 620 человек.

"Ситуация по обеспечению соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований в детских оздоровительных учреждениях находится на особом контроле Роспотребнадзора", — отметили в пресс-службе.