Путин поздравил сотрудников ФМБА с 70-летием со дня образования организации

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с 70-летием со дня образования организации, отметив их новаторский подход к решению современных задач, текст поздравления опубликован на сайте Кремля в понедельник.

Путин отметил, что трудовая летопись ФМБА началась с создания в августе 1947 года соответствующего управления при министерстве здравоохранения СССР. По словам президента, за прошедшее время ведомство внесло значимый вклад в медико-санитарное обеспечение работников ключевых, высокотехнологичных отраслей отечественной экономики, представителей спорта высших достижений, жителей закрытых административно-территориальных образований и наукоградов.

"Сегодня Агентство располагает мощным научным, кадровым потенциалом, развитой сетью лечебных и исследовательских учреждений. Важно, что вы, его сотрудники, стремитесь не только сохранять высокую профессиональную планку, заданную предшественниками, но и смело, по-новаторски подходите к решению стоящих перед вами современных задач", — говорится в телеграмме.

Путин также отметил востребованность работы сотрудников ФМБА в нештатных, чрезвычайных ситуациях. Путин пожелал коллективу Агентства здоровья и благополучия, а также "успехов в крайне ответственной и очень нужной для страны работе".