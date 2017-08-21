Семь миллионов иностранцев встали на миграционный учет за полгода

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Семь миллионов иностранцев прибыли в Россию и встали на миграционный учёт за первые шесть месяцев 2017 года, сообщает в понедельник пресс-центр МВД РФ.

"Только в первом полугодии текущего года на миграционный учет поставлено 7 миллионов иностранцев, причем больше половины из них – в шести крупных регионах", — сказал собеседник агентства.

В пресс-центре подчеркнули, что ежегодно в РФ въезжают свыше 16 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. В свою очередь глава МВД Владимир Колокольцев на заседании объединённой коллегии МВД России и Казахстана сообщил, что число проверок в отношении мигрантов достигло 200 тысяч за первое полугодие 2017 года.

"Обеспечение контроля за столь интенсивными миграционными потоками требует серьезных усилий. С этой целью проведено более 200 тысяч различных проверочных мероприятий, раскрыто порядка 21,5 тысячи преступлений", — передает слова министра пресс-центр.

Как рассказали в МВД, за нарушение порядка пребывания в России депортированы свыше 2,5 тысячи иностранных граждан, в отношении почти 77 тысяч человек приняты решения о запрете въезда в РФ.

"Владимир Колокольцев отметил, что в целом миграционная ситуация как в России, так и в Казахстане находится под контролем, в том числе благодаря тесным контактам органов внутренних дел двух стран", — заключили в ведомстве.