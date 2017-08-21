На международной конференции на Чукотке обсудят сохранение белого медведя

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Международная конференция по вопросам защиты и сохранения белого медведя пройдет на Чукотке в 2018 году, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Минприроды России и Росприроднадзор поддержали инициативу губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина по проведению в регионе международной научно-практической конференции и комиссии по вопросам защиты и сохранения белого медведя", — говорится в сообщении.

Конференция пройдет в 2018 году, сообщает пресс-служба. Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, на острове Врангеля находится один из крупнейших центров генерации популяции белого медведя.

Весной 2016 года в городском округе Эгвекинот состоялась международная научно-практической конференция "Вселенная белого медведя". Тогда программа конференции включила обсуждение основных аспектов международного взаимодействия, популяризацию мероприятий по сохранению белых медведей, распространение научных, традиционных знаний и роли в культуре коренных народов Севера. Были представлены результаты авиаучетов тюленей и белых медведей в Чукотском море, а также мониторинг и охрана белых медведей на заповедных территориях.

Напомним, что сохранение природных богатств Дальнего Востока находится под вниманием государства. До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды".