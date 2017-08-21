В московских библиотеках в День флага пройдут более 200 мероприятий

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Свыше 200 мероприятий пройдут в московских библиотеках и культурных центрах 22 августа, в День флага России: горожане смогут поучаствовать в викторинах, послушать лекции и обменяться историческими книгами, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Во всех библиотеках и культурных центрах будут проходить концерты, викторины по истории появления российского триколора и разновидностей флагов. Всего запланировано 229 мероприятий, посвященных Дню флага России. Посетить их можно в течение дня без записи и регистрации", — сообщили порталу в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.

Отмечается, что в Доме Гоголя на Никитском бульваре с 18.30 до 20.00 будет работать открытый микрофон: все желающие смогут прочитать свои собственные стихи и прозу. В Доме культуры имени Астахова в 18.30 пройдут мастер-классы по созданию аквагрима в цветах российского триколора, скрапбукингу (искусству оформления фотоальбомов) и айрис-фолдингу (технике складывания полос цветной бумаги в виде закручивающейся спирали) в цветах российского флага.

По данным портала, в культурном центре "Зеленоград" на Центральной улице 22 августа с 12.00 до 14.00 пройдет концерт танцевальных ансамблей и балетных студий, а с 18.00 до 19.00 здесь будут раздавать бело-сине-красные ленточки.

Сообщается также, что полка для буккроссинга с книгами об истории России появится в библиотеке № 130 на улице Армавирской (ЮВАО) — все желающие смогут обменяться изданиями об истории, географии, природе, культуре и архитектуре России.