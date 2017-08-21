На сайте миграционного центра Москвы начал работать личный кабинет

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Личный кабинет трудового мигранта открылся на сайте многофункционального миграционного центра столицы. Он позволит иностранным гражданам в режиме онлайн посмотреть статус патента на работу, оплатить его и проверить перечень поданных документов и график платежей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Помимо этого, пользователи смогут проверять просматривать историю взаимодействия с миграционным центром и тексты СМС-уведомлений, редактировать свой номер телефона для получения информации. Сервис поможет исключить ошибки при заполнении квитанции на оплату патента: документ откроется в кабинете с уже внесенными данными о пользователе. Заявителю нужно будет только указать период его оплаты.



Благодаря новой услуге пользователи будут оперативно получать сведения от миграционного центра и МВД России. Учетные данные для входа в личный кабинет будут выдаваться при приеме заявления на патент.



В целом работа миграционного центра организована таким образом, чтобы мигрант мог получить патент максимально удобно за два посещения: сначала подать документы и пройти все необходимые процедуры, а затем забрать готовый экземпляр.