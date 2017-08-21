МЧС риступило к формированию 68-й колонны с гумпомощью для Донбасса

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. МЧС России приступило к формированию на территории Донского спасательного центра в Ростовской области 68-й автомобильной колонны с гуманитарной помощью для Донбасса, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В Донской спасательный центр МЧС России, где началось формирование очередной колонны, из Ногинского спасательного центра прибыли автомобили с грузом гуманитарной помощи. К ним присоединятся машины из других регионов", — сказали в пресс-службе.

Выход колонны в Донбасс запланирован на 24 августа. Она доставит для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, предметы первой необходимости и учебники для школьников и студентов к началу учебного года.

С августа 2014 года 67 колонн МЧС России доставили населению юго-востока Украины около 70 тысяч тонн гуманитарного груза.

Следите за хроникой украинского кризиса >>