Аксенов предложил усилить поддержку молодых семей

Сергей Аксенов и Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида

Сергей Аксенов и Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил усилить поддержку одаренной молодежи и молодых семей.

"Нам необходимо активнее привлекать молодежь к работе в структурах управления, в промышленности, науке, образовании, культуре, бизнесе, расширять систему социальных лифтов, усиливать поддержку одаренной молодежи и молодых семей", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Ранее Аксенов совместно с президентом РФ Владимиром Путиным посетил Всероссийский образовательный форум "Таврида".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>