БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею расширения взаимодействия русскоговорящей молодежи.

Один из участников молодежного форума "Таврида" рассказал главе государства о своих проектах, которые способствуют общению русскоговорящей молодежи из других стран, и предложил президенту поддержать в будущем проекты, связанные с взаимодействием творческой молодежи из стран русского мира.

"Я, конечно, это поддерживаю, потому что республики бывшего Советского Союза, а сегодня они независимые государства, нас с этими государствами, с этими народами очень многое объединяет. Сотни лет мы были в составе единого государства. А некоторые республики, они никогда и не были самостоятельными государствами, вообще никогда. Да и не было даже государственных институтов там никогда. Это при советской власти все было создано", — рассказал Путин.

Глава государства отметил, что данное обстоятельство необходимо использовать на благо России и ее соседей, "потому что, объединяя усилия, всегда повышается конкурентоспособность во всех сферах: и в военной, и в экономике, и в гуманитарной сфере, сфере творчества".

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