БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект "Есенин-центр" в Москве.

Ранее сообщалось, что новое культурное пространство под названием "Есенин-центр", которое объединит поэзию и другие жанры и стили, планируется открыть 3 октября в филиале Государственного музея Сергея Есенина. Новый центр разместится в переулке Чернышевского в отреставрированном особняке начала XX века, который принадлежит музею Есенина.

Во время общения с участниками молодежного форума "Таврида" президента пригласили посетить этот центр после открытия.

"Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы – ред.) помогает? Он нас услышит сегодня и будет еще больше помогать. Сто процентов услышит… Сейчас проект у вас хороший… Надо пользоваться просто современными средствами доведения до потребителя вашей продукции", — сказал Путин.

"Создание таких центров как источников объединения усилий, источника творческого коллективного начала, общения друг с другом, конечно, очень важно. Я уверен, что Сергей Семенович и дальше будет помогать вам. Если что-то от меня будет зависеть, то, пожалуйста, я готов тоже… Вы когда создадите этот центр, можно будет наладить прямые контакты, в том числе с администрацией, и о грантах подумать дополнительных, чтобы вы имели возможность хотя бы заниматься распространением", — добавил глава государства.

Внимание Путина также обратили на то, что в 1990-е годы государство мало поддерживало развитие поэзии. Президент отметил, что отсутствие поддержки поэзии в те годы было связано со сложной ситуацией в стране.

"У нас в середине 90-х и в начале 2000-х все ушло на второй план. Это свидетельство серьезной деградации в целом не только в экономике, скажем, социальной сфере. Это очень печально, потому что тогда, когда времена сложные, но страна собранная и здоровая изнутри, то тогда и художественное слово очень востребовано для того, чтобы выйти, преодолеть эти сложности, а если даже это не востребовано, то это совсем беда. Вот в таком состоянии, видимо, мы и находились тогда", — сказал Путин.