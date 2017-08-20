Дети из реабилитационного центра подарили Путину игрушечного тигренка

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг – РИА Новости. Дети из республиканского реабилитационного центра в Крыму подарили президенту РФ Владимиру Путину игрушечного тигренка, в ответ глава государства также захотел сделать центру подарок, данный вопрос он поручил уточнить главе Крыма Сергею Аксенову.
Во время общения с участниками молодежного форума "Таврида" к Путину обратились волонтеры, работающие с детскими домами Крыма. Президенту подарили сделанного детьми из республиканского реабилитационного центра игрушку тигренка.
"Мы бы хотели подарить Вам его от лица детей, и чтобы он стал вашим личным талисманом, который поможет вместе двигаться вперед", — сказали президенту.
Путин поинтересовался числом детей в республиканском центре у Аксенова. Президенту пояснили, что число детей постоянно меняется, поскольку многие находятся в данном центре временно. Примерное количество детей в возрасте от 2 до 15 лет – 40.
"Вот они мне игрушку такую замечательную подарили, а что я им могу подарить? Что нужно для этого центра?" — спросил Путин.
"Конечно, хотелось бы немного косметического ремонта где-то", — ответили главе государства.
"Сергей Валерьевич, скажите мне потом, что я мог бы подарить, хорошо?" — обратился в заключение Путин к главе Крыма.
Форум "Таврида" начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более 3 тысяч молодых ребят.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>