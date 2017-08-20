Дети из реабилитационного центра подарили Путину игрушечного тигренка

Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017

Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг – РИА Новости. Дети из республиканского реабилитационного центра в Крыму подарили президенту РФ Владимиру Путину игрушечного тигренка, в ответ глава государства также захотел сделать центру подарок, данный вопрос он поручил уточнить главе Крыма Сергею Аксенову.

Во время общения с участниками молодежного форума "Таврида" к Путину обратились волонтеры, работающие с детскими домами Крыма. Президенту подарили сделанного детьми из республиканского реабилитационного центра игрушку тигренка.

"Мы бы хотели подарить Вам его от лица детей, и чтобы он стал вашим личным талисманом, который поможет вместе двигаться вперед", — сказали президенту.

Путин поинтересовался числом детей в республиканском центре у Аксенова. Президенту пояснили, что число детей постоянно меняется, поскольку многие находятся в данном центре временно. Примерное количество детей в возрасте от 2 до 15 лет – 40.

"Вот они мне игрушку такую замечательную подарили, а что я им могу подарить? Что нужно для этого центра?" — спросил Путин.

"Конечно, хотелось бы немного косметического ремонта где-то", — ответили главе государства.

"Сергей Валерьевич, скажите мне потом, что я мог бы подарить, хорошо?" — обратился в заключение Путин к главе Крыма.

Форум "Таврида" начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более 3 тысяч молодых ребят.

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