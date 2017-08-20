Путин пообещал проработать вопросы поддержки молодых исполнителей

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопросы предоставления квот и поддержки для молодых исполнителей в России.

Эта тема была поднята в ходе общения главы государства с участниками молодежного образовательного форума "Таврида".

"Я не знаю насчет квот. Вы понимаете, что здесь есть "засада" определенная. Это такое забюрокрачивание творческого процесса. Хотя над исполнением молодых авторов у нас стараются работать организаторы различных конкурсов, крупных мероприятий текущих, каких-то сезонных, ежегодных. Это все уже есть. Министерство культуры над этим работает. Но, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, и озабоченность совершенно очевидна", — сказал Путин.

"Давайте подумаем, если будут еще какие-то конкретные предложения, мы постараемся их реализовать. Но я и сам подумаю, и попрошу еще коллег в правительстве и Минкульте тоже подумать над этим", — сказал Путин.