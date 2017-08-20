БАКАЛЬСКАЯ КОСА (КРЫМ), 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил правнука композитора Тихона Хренникова, который также пишет музыку, за доброжелательное отношение к его музыкальным способностям.

В ходе общения с участниками форума "Таврида" молодой композитор и правнук Тихона Хренникова поблагодарил президента за интерес к творчеству российского композитора и за исполнение его композиции "Московские окна", которую Путин играл не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом.

Глава государства, в свою очередь, пошутил, что не считает свою игру на фортепиано серьезным исполнением.

"Я не считаю, что это называется "исполнение". Тук-тук-тук. Спасибо вам большое за такое доброжелательное отношение к моему музыкальному творчеству", — сказал Путин.