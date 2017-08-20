Путин предложил подумать над возвращением художественных комбинатов

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил министерству культуры рассмотреть возможность возвращения художественных комбинатов для молодых художников.

В ходе общения с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" главу государства спросили о поддержке начинающих живописцев и предложили возобновить работу художественных комбинатов, которые были распространены во времена СССР.

"Не буду скрывать, я, конечно, не знал, что эти художественные комбинаты прекратили свое существование. Их нет, да? Но, конечно, можно и нужно над этим подумать, имея в виду, что это особый вид деятельности. Творчество никуда в прокрустово ложе не загонишь. Поэтому поддержка нужна", — заявил Путин. Президент отметил, что и некоторые его друзья занимаются художественным творчеством, и он хорошо знаком со сложностями, с которыми они сталкиваются в поиске заказов.

"Мы обязательно с коллегами об этом поговорим, в том числе в министерстве культуры. Думаю, что вполне можно будет что-нибудь такое воссоздать", — заявил глава государства.

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