СМИ назвали возможную причину смерти советника главы Минздрава Ланского

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Советник главы Минздрава Игорь Ланской мог погибнуть в результате удара молнии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомых погибшего.

По словам знакомых Ланского, тот находился на отдыхе в Ялте и во время грозы был убит ударом молнии.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В субботу в Минздраве сообщили, что советник главы ведомства Игорь Ланской трагически ушел из жизни. Он занимал пост советника министра с 2013 года и на этой должности курировал вопросы экспорта медицинских услуг, развития партнерства государства и бизнеса, продвижения инноваций и мониторинга ситуации в сфере здравоохранения.