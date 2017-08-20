Путин пообщается с участниками молодежного форума "Таврида" в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит молодежный форум "Таврида" в Крыму и пообщается с его участниками и организаторами в неформальной обстановке, сообщила пресс-служба Кремля.

Как ожидается, Путин ознакомится с тематическими выставками творческих групп, фотохудожников, архитекторов и дизайнеров-урбанистов.

Всероссийский молодёжный образовательный форум "Таврида" проводится с 2014 года. Его целью является формирование профессиональных сообществ из числа молодых деятелей культуры.

В прошлом году Путин посетил форум 19 августа. Тогда глава государства пообщался с начинающими поэтами и художниками. Путин отметил, что Крым может стать хорошей колыбелью и для новых поколений писателей, поэтов и кинематографистов, добавив, что с помощью молодых авторов "появится не одно такое масштабное полотно, как "Война и мир", "Зеркало".

Форум "Таврида" начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более 3 тысяч молодых ребят. Путин ранее направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям форума, в которой отметил, что "форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу".

В рамках форума проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, которые претендуют на получение грантов в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Проекты направлены на вовлечение молодых людей в социальную практику и их информирование о возможностях самореализации.

Помимо образовательной программы предусмотрена обширная внеучебная программа — спорт, развлекательные мероприятия.

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