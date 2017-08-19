На станциях МЦК из-за жары раздают бутылки с водой

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пассажирам на трех станциях Московского центрального кольца (МЦК) в субботу начали бесплатно раздавать бутылки с водой, сообщает московский метрополитен.

Ранее в столичном главке МЧС предупредили о жаркой погоде в столице в субботу и возможных пожарах.

Питьевую воду начали раздавать на трех станциях МЦК https://t.co/4JoJd9al0i pic.twitter.com/ZheUNqZxqz — Вечерняя Москва (@onlinevmru) 19 августа 2017 г.

​"14:00. Начата раздача питьевой воды на станциях МЦК Андроновка, Лихоборы, Зорге", — говорится в сообщении московского метрополитена в сети микроблогов Twitter.

По данным Гидрометцентра, днем в столице температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла, осадков не ожидается, ветер южный, 4-9 метров в секунду.