Об истории флага России расскажут в Парке Горького

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Встреча, посвященная истории одного из главных символов государства, пройдет в парковом лектории, сообщает mos.ru. Мероприятие приурочено к Дню российского флага, который отмечают 22 августа.

Зачем появились флаги? Что символизируют цвета и изображения на них? Каким трансформациям подвергался один из символов России? Почему флаг нашей страны представляет собой именно бело-сине-красный триколор? На эти и другие вопросы ответят на лекции "Как появился флаг России".

Беседа пройдет в лектории главного входа Парка Горького. Ее проведет журналист Алексей Дурново.