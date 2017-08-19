Участок Качалинской улицы в Москве станет односторонним

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На Качалинской улице с 5 сентября изменится схема движения транспорта. Участок от Стройковской улицы до дома 7 по Волгоградскому проспекту станет односторонним, сообщает mos.ru.

Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО. На Качалинской улице также появятся дорожные знаки, которые разрешают пешеходам двигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части.

Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.