От агентских танцев до бабагануша – в Москве проходят праздники и фестивали

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Эти выходные — для любителей хорошей еды и ярких зрелищ. По всей столице пройдут праздники и фестивали, сообщает mos.ru.

Гастрономическое путешествие по городу можно начать 19 августа с Крымской набережной. Здесь пройдет аргентинский фестиваль. Здесь можно будет попробовать национальные блюда, станцевать танго и чакареру, узнать о культуре и истории этой страны.

В это время в парке "Сокольники" пройдет фестиваль мороженого и сладостей. Гостей будут ждать музыкальные и театрализованные представления, творческие и кулинарные мастер-классы, игротеки и конкурсы.

20 августа день рождения отпразднует музей-заповедник "Царицыно". Главный атрибут праздника — именинный торт — испекут лучшие московские кондитеры. Кроме того, гостям представят Царицыно нескольких эпох, научат танцевать менуэт и покажут спектакль по мотивам сказки Оскара Уайльда "Соловей и роза".

В воскресенье же пройдет День еврейской культуры. В музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" вас научат готовить бабагануш. Также на празднике покажут криминальную комедию Райана Джонсона "Братья Блум", устроят 3D-экскурсию по Еврейскому музею и центру толерантности. Пройдет лекция "Еврейское искусство: трудности перевода". Всех желающих научат танцевать еврейские танцы.

Все выходные в Братеевском каскадном парке будут открыты площадки III Международного фестиваля фейерверков "Ростех". Запускать фейерверки планируется с 21:00 до 22:45. В этом году тема — "Москва на семи холмах": гостям и жителям города представят семь арт-объектов, которые расскажут об истории столицы.

Также в эти выходные пройдет XX Московский международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж"".

Поклонников хороших фильмов и спектаклей ждут 20 августа в кинотеатре "Звезда".

В воскресенье в культурном центре "Внуково" отметят День авиатора — откроется выставка, на которой представят раритетные фотографии, книги и другие вещи, связанные с аэропортом.