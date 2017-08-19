В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после ливней

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью завершили работы по откачке воды из жилых домов и придомовых территорий в районах Крыма, пострадавших из-за сильных ливней, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму.
"Силами подразделений Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с экстренными службами городов и районов республики ликвидированы последствия непогоды. Работы по откачке воды из жилых частных домов и придомовых территорий завершены в полном объеме. На данный момент обстановка на территории Республики Крым в результате выпавших обильных осадков и сложных метеоусловий стабилизировалась", — говорится в сообщении.
"В настоящее время ведутся работы по откачке воды на локальных участках населенных пунктов г.о Судак и с. Яркое поле Кировского района в низинных районах, где было сильное скопление воды. Подтопление жилых частных домов благодаря оперативным действиям удалось полностью ликвидировать", — сказал начальник Главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов, чьи слова приводятся на сайте ведомства.