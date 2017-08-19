Мониторинг правоприменения в России в 2018 году затронет оплату труда

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил план мониторинга правоприменения на 2018 год, в частности, контроль коснется госслужбы, исполнения наказаний, туризма, оплаты труда и антимонопольного законодательства, документ опубликован на сайте кабмина в субботу.

"Подписанным распоряжением утвержден план мониторинга правоприменения на 2018 год (далее – план мониторинга)… В соответствии с планом будет проводиться мониторинг правоприменения в сферах профилактики правонарушений, государственной службы, исполнения наказания в виде принудительных работ, туристской деятельности, оплаты труда, таможенного дела, закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, территориального планирования, государственной регистрации недвижимости, антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении.

Поясняется, что мониторинг правоприменения предусматривает "сбор, обобщение, анализ и оценку информации для принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов РФ, региональных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов".

План подготовлен Минюстом РФ с учетом поступивших предложений федеральных и региональных органов власти и Генеральной прокуратуры РФ.