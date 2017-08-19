Роспотребнадзор заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу в Индии и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

"К концу июля текущего года зарегистрировано более двух тысяч случаев заболеваний, в том числе более 600 случаев закончились летально. Наибольшее число заболевших и летальных случаев от гриппа зарегистрировано в городе Мумбаи, в штатах Махараштра, Гуджарат, Керала, Раджастан", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По сведениям Роспотребнадзора, ситуацию осложняет низкий охват населения прививками против гриппа, несвоевременное обращение населения за медицинской помощью в случае заболевания и позднее выявление случаев гриппа, что способствует распространению инфекции и минимизирует эффективность принимаемых мер.

Прогноз развития ситуации остается неблагоприятным. Эксперты предполагают, что эпидемия гриппа может пойти на спад в октябре текущего года. "В связи с изложенным Роспотребнадзор рекомендует при планировании поездок в Индии сделать прививку против гриппа за две-три недели до выезда в эту страну", — отметили в ведомстве.

В целях профилактики заражения при нахождении в Индии в ведомстве советуют пользоваться медицинской маской, защищающей верхние дыхательные пути, при посещении мест массового скопления людей, по возвращению в отель мыть руки с мылом, в случае ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью.