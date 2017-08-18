Фонд "Сколково" не выдавал лицензию перинатальному центру в Брянске

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Фонд "Сколково" не выдавал каких-либо лицензий или разрешений на осуществление медицинской деятельности перинатальному центру в Брянской городской больнице №1 и не координировал их получение, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Ранее директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков опроверг утверждения некоммерческой организации Transparency International о нарушениях при лицензировании перинатального центра в Брянске, а также заявил, что такие центры строятся по федеральной программе и получение лицензии координирует инновационный центр в "Сколково".

"Фонд "Сколково" работает строго в соответствии с ФЗ № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" и является управляющей компанией проекта создания и обеспечения функционирования ИЦ "Сколково". Фонд выдает разрешение на осуществление медицинской деятельности только на территории инновационного центра "Сколково". Каких-либо лицензий или разрешений на осуществление медицинской деятельности перинатальным центром в Брянской городской больнице №1 фонд "Сколково" не выдавал и не координировал их получение", — говорится в заявлении пресс-службы фонда.

Новый перинатальный центр в "Брянской городской больнице № 1" был построен по федеральной программе и открыт в марте этого года. Однако уже спустя три месяца центр закрыли на проведение профилактических работ после частых случаев смерти младенцев. В социальных сетях и СМИ были распространены видеообращения некоторых из родителей погибших детей. Следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность", результаты проверки еще не озвучены. Региональные власти неоднократно призывали СМИ не драматизировать ситуацию, а проанализировать ее объективно. Центр вновь заработал примерно через месяц – в начале июля.

Согласно докладу Transparency International, процедура лицензирования при вводе в эксплуатацию перинатального центра в Брянске была проведена в сокращенные сроки без полноценной проверки объекта.