Севастопольские актеры передали Путину "респект и уважуху"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Севастопольские поисковики пригласили президента России Владимира Путина присоединиться к движению, если он устанет и потребуются новые силы, а актеры передали "респект и уважуху".

Путин в пятницу находится в рабочей поездке в Севастополе.

В ходе встречи главы государства с общественными деятелями и учеными глава севастопольского отделения Поискового движения подарил президенту две книги, где собраны научные статьи по результатам работ.

"Когда устанете от жизни, приходите в наше поисковое движение. Отдохнете и с новыми силами возьметесь за дело", — сказал поисковик, передавая подарок. "Ладно", — сказал Путин в ответ.

На встрече президенту также передали "респект и уважуху" от молодых актеров Севастопольского драматического театра, а от более старших артистов — низкий поклон.

Одна из участниц встречи, арт-директор регионального отделения Союза художников, призналась, что мечтала попить чай с президентом. "Мечта моя сбылась", — сказала она.

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