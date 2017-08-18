Пресс-секретарь Сябитовой опровергла слухи о закрытии "Давай поженимся"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова продолжит участвовать в съемках программы "Давай поженимся". Об этом RT сообщила ее пресс-секретарь Ксения Сябитова.

По словам представителя телеведущей, ей неизвестно о планах по закрытию шоу. "Слухи есть слухи. Мы продолжаем работать. "Давай поженимся" у нас работает, все в сборе, все трудятся", — сказала она журналистам.

Пресс-секретарь добавила, что Сябитова намерена выступить в шоу в качестве невесты.

Съемки продолжаются

Ранее СМИ сообщили о возможном завершении проектов "Давай поженимся", "Первая студия", "Контрольная закупка" и "Модный приговор" на Первом канале. В пресс-службе медиакомпании эту информацию опровергли.

Лариса Гузеева, соведущая "Давай поженимся", сообщила, что съемки новых эпизодов продолжаются и телепрограмма вернется в эфир в этом сезоне. "Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть", — рассказала она в интервью "Газете.ru".

Закрытие "Пока все дома"

Во вторник стало известно о закрытии передачи "Пока все дома". По данным СМИ, руководство Первого канала приняло такое решение после проведения расследования, касающегося источников финансирования рубрики "У вас будет ребенок", средства для которой поступали как от государства, так и от частных спонсоров.

При этом ведущий передачи Тимур Кизяков заявил, что организаторы шоу вели строгую финансовую отчетность, а публикации в СМИ он назвал клеветой. Ведущий предположил, что в закрытии проекта заинтересованы фирмы, предлагающие посреднические услуги в сфере усыновления.

Новый ведущий "Пусть говорят"

В августе СМИ сообщили, что ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов покидает проект. Шоумен подтвердил эту информацию, пояснив, что намерен взять "декретный отпуск".

Ведущим нового сезона стал Дмитрий Борисов. Он уже успел провести несколько выпусков, первый из которых был посвящен карьере Андрея Малахова.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что вместе с Малаховым проект покинули еще несколько сотрудников. Ожидается, что они перейдут в программу "Прямой эфир" на "России-1".