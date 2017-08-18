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Общество

Пресс-секретарь Сябитовой опровергла слухи о закрытии "Давай поженимся"

21:0418.08.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Роза СябитоваТелеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова продолжит участвовать в съемках программы "Давай поженимся". Об этом RT сообщила ее пресс-секретарь Ксения Сябитова.

Актриса Лариса Гузеева. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Лариса Гузеева рассказала, что будет с передачей "Давай поженимся"

По словам представителя телеведущей, ей неизвестно о планах по закрытию шоу. "Слухи есть слухи. Мы продолжаем работать. "Давай поженимся" у нас работает, все в сборе, все трудятся", — сказала она журналистам.

Пресс-секретарь добавила, что Сябитова намерена выступить в шоу в качестве невесты.

Съемки продолжаются

Ранее СМИ сообщили о возможном завершении проектов "Давай поженимся", "Первая студия", "Контрольная закупка" и "Модный приговор" на Первом канале. В пресс-службе медиакомпании эту информацию опровергли.

Телеведущий Андрей Малахов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Первом канале вышла программа "Пусть говорят", посвященная Малахову

Лариса Гузеева, соведущая "Давай поженимся", сообщила, что съемки новых эпизодов продолжаются и телепрограмма вернется в эфир в этом сезоне. "Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть", — рассказала она в интервью "Газете.ru".

Закрытие "Пока все дома"

Во вторник стало известно о закрытии передачи "Пока все дома". По данным СМИ, руководство Первого канала приняло такое решение после проведения расследования, касающегося источников финансирования рубрики "У вас будет ребенок", средства для которой поступали как от государства, так и от частных спонсоров.

Логотип передачи Пока все дома
Работавшая над "Пока все дома" компания снимет еще 100 сюжетов о сиротах

При этом ведущий передачи Тимур Кизяков заявил, что организаторы шоу вели строгую финансовую отчетность, а публикации в СМИ он назвал клеветой. Ведущий предположил, что в закрытии проекта заинтересованы фирмы, предлагающие посреднические услуги в сфере усыновления.

Новый ведущий "Пусть говорят"

В августе СМИ сообщили, что ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов покидает проект. Шоумен подтвердил эту информацию, пояснив, что намерен взять "декретный отпуск".

Ведущим нового сезона стал Дмитрий Борисов. Он уже успел провести несколько выпусков, первый из которых был посвящен карьере Андрея Малахова.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что вместе с Малаховым проект покинули еще несколько сотрудников. Ожидается, что они перейдут в программу "Прямой эфир" на "России-1".

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Василий Теркин
"...Сябитова намерена выступить в шоу в качестве невесты"

Всё верно. Давно пора уже выдать замуж главную российскую сводницу и на этой оптимистической ноте закрыть раз и навсегда "последний шанс" на первом канале )))
21:16
18.08.2017
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stoutt
ешки матрешки...так у нее и секретарь имеется.....бизнес вуман прямо! программа ниочем! закрыть пора давно а всех в поле....выполнять продовольственную программу! халявщики телевизионные! шоумены едрить через колено!
21:16
18.08.2017
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