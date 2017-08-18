Путин предложил создать в Севастополе школу для одаренных детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать на базе севастопольского филиала МГУ школу для одаренных детей.
Директор филиала МГУ Иван Кусков в ходе встречи президента с общественными деятелями и учеными выступил с предложением создать центр устной истории, в рамках работы которого можно было бы задокументировать интервью участников обороны Севастополя.
Кусков также предлагал создать Центр изучения русского патриотизма.
Выслушав идеи, президент выступил с ответным предложением — создать школу для одаренных детей. В качестве примера он привел работающий в Сочи образовательный центр "Сириус".
"Уверен, это было бы очень востребовано", — сказал Путин.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>