Путин предложил создать в Севастополе школу для одаренных детей

Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время посещения школы в Севастополе. 18 августа 2017

Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время посещения школы в Севастополе. 18 августа 2017

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать на базе севастопольского филиала МГУ школу для одаренных детей.

Директор филиала МГУ Иван Кусков в ходе встречи президента с общественными деятелями и учеными выступил с предложением создать центр устной истории, в рамках работы которого можно было бы задокументировать интервью участников обороны Севастополя.

Кусков предложил Путину стать первым участником, поскольку без его рассказа "история будет неполной".

Кусков также предлагал создать Центр изучения русского патриотизма.

Выслушав идеи, президент выступил с ответным предложением — создать школу для одаренных детей. В качестве примера он привел работающий в Сочи образовательный центр "Сириус".

"Уверен, это было бы очень востребовано", — сказал Путин.

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