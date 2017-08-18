Путин и Медведев осмотрели Херсонес и заинтересовались старинной табличкой

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер РФ Дмитрий Медведев посетили в пятницу государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", ознакомились с планами по его обустройству и осмотрели редкие и ценные экспонаты.
Обсудив ряд организационных и технических вопросов, Путин и Медведев зашли в здание музея.
Среди множества редких экспонатов внимание президента привлекла старинная табличка. "Я буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и не предам ни Херсонес, ни керкинитиды, ни Прекрасной бухты, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владели или владеют", — зачитал Путин. Медведев отметил, что это пример юридической лексики.
Сейчас заповедник "Херсонес Таврический" является одним из крупнейших научно-исследовательских центров, где ведут исследовательскую работу ученые-археологи со всего мира и проходят практику студенты. Музейная коллекция насчитывает более 214 тысяч экспонатов. Ежегодно музей посещают десятки тысяч экскурсантов.
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