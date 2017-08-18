Путин и Медведев осмотрели Херсонес и заинтересовались старинной табличкой

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер РФ Дмитрий Медведев посетили в пятницу государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", ознакомились с планами по его обустройству и осмотрели редкие и ценные экспонаты.

На аллее Путина и Медведева встретил секретарь Патриаршего совета по культуре, архимандрит Тихон (Шевкунов), который рассказал им, как планируется обустроить территорию: реконструировать, создать галереи-амфитеатры, где можно будет погулять и присесть, чтобы посмотреть представления.

Обсудив ряд организационных и технических вопросов, Путин и Медведев зашли в здание музея.

Среди множества редких экспонатов внимание президента привлекла старинная табличка. "Я буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и не предам ни Херсонес, ни керкинитиды, ни Прекрасной бухты, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владели или владеют", — зачитал Путин. Медведев отметил, что это пример юридической лексики.

Как считает большинство исследователей, текст присяги, запечатленный на плите из белого мрамора, датируется началом III века нашей эры, сообщает сайт музея. Присяга, имеющая форму клятвы, содержит данные о государственном устройстве Херсонеса и границах государства. Вероятно, она была принята после острой политической борьбы и восстановления временно утраченной демократии, отмечается на сайте музея. В тексте присяги граждане клянутся охранять демократический строй от любых посягательств, бороться с заговорами, верно служить народу, оберегать границы как от эллинов, так и от варваров.

Сейчас заповедник "Херсонес Таврический" является одним из крупнейших научно-исследовательских центров, где ведут исследовательскую работу ученые-археологи со всего мира и проходят практику студенты. Музейная коллекция насчитывает более 214 тысяч экспонатов. Ежегодно музей посещают десятки тысяч экскурсантов.

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