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Общество

Путин попросил Овсянников учесть замечания горожан при утверждении генплана

18:2518.08.2017
0800
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время встречи в Севастополе. 18 августа 2017Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время встречи в Севастополе. 18 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова при утверждении нового генплана города максимально учесть предложения и обеспокоенность горожан.

Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Севастополь. 18 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин, находящийся с рабочей поездкой в Севастополе, озвучил главе города ряд жалоб жителей, которые опасаются, что их земли по новому генплану будут изъяты без компенсаций.

"Нужно в каждом случае индивидуально рассматривать, все должно быть максимально прозрачно, с заботой о людях, чтобы не подходили к вопросу формально. Вы обратили внимание, как много было вопросов по поводу реновации в Москве? Я Вас прошу также внимательно отнестись к людям и здесь", — сказал президент. Он подчеркнул, что учитывать мнение горожан необходимо "не в общем и целом, а именно поквартально, по районам".

Путин отметил, что жителей Севастополя также беспокоит "ужасное состояние города, дорог, дворов, фасадов домов". "У меня, когда я сюда приехал в первый раз, у самого чуть ли не слезы навернулись на глаза", — отметил президент.

Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Он добавил, что с подобной ситуацией сталкиваются многие города России, в самом Севастополе "сделать, конечно, нужно еще очень много, чтобы привести это не в нормативное состояние, а в достойный этого города вид". "Но сделать это нужно аккуратно, последовательно, если потребуются дополнительные ресурсы, мы готовы их предоставить. Но, естественно, не на удорожание бессмысленное, а на увеличение темпов работ — и по уличной сети дорог, и по капремонту", — сказал глава государства.

Врио губернатора рассказал Путину, что власти города представили проект нового генплана для публичного обсуждения, по итогам получили порядка 9 тысяч замечаний, из них при доработке документа было учтено 83%. По его словам, отклоненные предложения касались не столько проекта генплана, сколько перспектив развития города вне этого документа. Комментируя жалобу жителей региона на риски изъятия земли, Овсянников подчеркнул, что документ не предполагает такой меры. По его словам, в связи с большим числом жалоб и предложений власти города приняли решение еще раз проработать документ и повторно вынести его проект на публичное обсуждение.

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