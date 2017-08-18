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Общество

Путин и Медведев осмотрели здание образовательного центра в Севастополе

18:1918.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения образовательного центра Бухта Казачья в Севастополе. 18 августа 2017Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения образовательного центра Бухта Казачья в Севастополе. 18 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в компании премьера Дмитрия Медведева и министра образования Ольги Васильевой осмотрел здание образовательного центра "Бухта Казачья" и ознакомился с планами строительства второй очереди учебного учреждения.

В фойе первого учебного корпуса, который откроет двери для учеников 1 сентября, директор рассказала президенту и премьеру о ходе строительства образовательного комплекса, в том числе о планах возведения второго учебного корпуса, рассчитанного на 400 учеников и 100 педагогов.

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения новой общеобразовательной школы – образовательного центра "Бухта Казачья" в Севастополе. 18 августа 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения новой общеобразовательной школы – образовательного центра "Бухта Казачья" в Севастополе. 18 августа 2017

Директор рассказала, что новая школа с этого года будет работать в две смены, а после ввода в строй второго корпуса будет обеспечено обучение в одну смену.

Путин поинтересовался общей стоимостью возведения комплекса. Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников пояснил, что расходы на этот комплекс составили порядка 800 миллионов рублей, в целом аналогичные комплексы по этому проекту обходятся в сумму до 1 миллиарда рублей.

Врио губернатора также рассказал о планах региона к 2022 году построить 11 школ (сейчас их в Севастополе, по словам Овсянникова, 69) и 20 детских садов.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин в Севастополе пообщается с учеными, посетит музеи и фестиваль оперы

После этого Путин и Медведев прошлись по коридорам школы, ознакомились с ее интерьером и учебным оборудованием, зашли в лингафонный класс.

Затем глава государства поднялся на второй этаж, где встретился с учителями и родителями школьников. Он заверил их, что все будет построено, проблем с финансированием нет, но при этом есть некоторые сложности со строительными организациями. "Не хватает добросовестных, эффективно работающих строительных организаций. В целом средства есть", — сказал Путин.

При этом глава государства обратил внимание на то, что при строительстве второй очереди нужно будет уделять повышенное внимание вопросам безопасности детей. "Надо повнимательнее", — отметил он.

Родители учеников поблагодарили президента за то, что он обратил внимание на вопросы обеспечения безопасности, а после этого попросили вместе сфотографироваться, в чем глава государства не отказал.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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