МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Делегация Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ в Китае выступила с позицией о недопустимости либерализации мировой системы контроля за оборотом наркотиков, сообщает в пятницу пресс-центр МВД.

"Делегация ГУНК МВД России приняла участие в 3-м заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС. Мероприятие состоялось в городе Вэйхай в провинции Шаньдун на востоке Китая 16 августа 2017 года. Российская сторона выступила с позицией о недопустимости либерализации и деформации мировой системы контроля за оборотом наркотиков", — говорится в сообщении.

Представители антинаркотического главка МВД предложили партнерам совершенствовать совместную работу в области борьбы с преступлениями, связанными с распространением синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ.

Представители подразделений по борьбе с наркотиками стран БРИКС обменялись информацией о наркоситуации в своих государствах, о методах борьбы с наркоугрозой. Как сообщает ведомство, значительный интерес рабочей группы вызвал вопрос взаимодействия и совместных усилий по борьбе с легализацией преступных доходов, полученных с помощью электронных платежей.

"Завершено формирование механизма обмена информацией в режиме онлайн. Подготовлен к подписанию проект регламента Антинаркотической рабочей группы БРИКС. Итоговой декларацией с представителями Китайской Народной Республики стала договоренность о единых позициях при проведении специализированных международных профильных мероприятий", — рассказали в МВД.