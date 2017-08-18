Экологи назвали критическим уровень загрязнения Волги нефтепродуктами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Уровень загрязнения Волги нефтепродуктами является критическим и в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию, следует из доклада по итогам работы в 2016 году Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале августа в Волгограде провел совещание, на котором призвал немедленно приступать к исполнению программы по очищению Волги, поскольку в ее бассейне сложилась самая напряженная в РФ экологическая ситуация: на реку приходится около трети грязных сточных вод в стране. Минприроды РФ оценило необходимые для очистки вод Волги средства в рамках проекта "Чистая страна" примерно в 34,4 миллиарда рублей.

"Величина средней концентрации нефтепродуктов в 2016 году возросла до 4 ПДК (предельно допустимая концентрация), в 2015 году она равнялась 3 ПДК. В течение года отмечался постепенный рост концентраций нефтепродуктов. По основному руслу Волги во всех пунктах наблюдений по повторяемости случаев превышения ПДК и кратности превышения ПДК уровень загрязнения нефтепродуктами является критическим", — говорится в докладе.

Согласно результатам исследования, воды Волги по основному руслу загрязнены соединениями железа, концентрации которого были в пределах 0,6-7,9 ПДК. В 2016 году зафиксировали 11 случаев высокого загрязнения Волги соединениями ртути (в 2015 году – 13 случаев). Концентрации соединений никеля были в пределах 0,8-42,9 мкг/л (0,1-4,3 ПДК). Загрязнённость вод по повторяемости случаев превышения ПДК соединениями никеля определяется как "неустойчивая". Содержание остальных металлов (хром, кобальт, свинец, кадмий, олово) было на фоновом уровне.