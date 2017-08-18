Число ЧС в России снизилось почти на четверть в 2017 году

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Число чрезвычайных ситуаций в России в этом году снизилось почти на четверть, сообщает пресс-служба МЧС.

"С января по июль 2017 года в России зарегистрировано 136 чрезвычайных ситуаций, что на 24% меньше, чем за аналогичный период минувшего года", — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что с начала года в России при пожарах, авариях, катастрофах и ЧС спасены более 122 тысяч человек. "Большинство из них, более 90 тысяч, были спасены на пожарах, а почти каждый четвертый, а это более 26 тысяч человек, — при ДТП", — отметили в МЧС.

В ведомстве также сообщили, что при ЧС за этот период были спасены около 3 тысяч человек. Также в МЧС отметили снижение количества пожаров на 6%.

"Пожарно-спасательные подразделения с мая 2017 года выезжали на ДТП более 60 тысяч раз", — добавили в пресс-службе.

Сократилось, кроме прочего, число происшествий на водоемах. Так, если "за семь месяцев прошлого года их было зафиксировано почти 3 тысячи, то в этом году около 2 тысяч".