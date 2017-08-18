В Барнауле стартует фестиваль-ярмарка "Дни алтайского сыра"

БАРНАУЛ, 18 авг — РИА Новости. Фестиваль "Дни алтайского сыра", который стартует в субботу в Барнауле, пройдет в этом году под эгидой правильного питания и здорового образа жизни, сообщил РИА Новости представитель управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

Праздник пройдет на площади Ветеранов в классическом европейском формате: уличная площадка в центре города объединит производителей молочной продукции и сыров, жителей и гостей краевой столицы. В этом году мероприятие пройдет в крае в одиннадцатый раз.

"Фестиваль "Дни алтайского сыра" — уникальное событие, которое демонстрирует состояние и потенциал сыродельной отрасли Алтайского края и России в целом, способствует продвижению различных сортов сыра на рынок и популяризации сыра как ценного пищевого продукта. Нынешний праздник пройдет под эгидой правильного питания и здорового образа жизни: будут организованы фитнес-зоны, где всех желающие под руководством профессиональных инструкторов смогут освоить уроки йоги, пилатеса, аэробики и других популярных направлений", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предприятия молокоперерабатывающей промышленности региона представят жителям и гостям краевой столицы не только различные сорта сыра, но и богатый ассортимент другой молочной продукции — масло, творог, йогурты, кефир и другое.

Одной из зрелищных площадок фестиваля станет павильон с экспонатами, рассказывающими о развитии сыроделия в Алтайском крае.

По данным краевого управления пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2016 году был достигнут наивысший за постсоветский период объем производства цельномолочной продукции, превышен исторический максимум предшествующего года по выработке сыров, а объем выпуска сливочного масла достиг максимума за последние 23 года. Всего производством сыров и сырных продуктов в крае занято 39 предприятий. В 2016 году объем производства сыра и сырных продуктов в Алтайском крае увеличился на 0,1 % и составил 83,2 тысячи тонн.

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