США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

В Барнауле стартует фестиваль-ярмарка "Дни алтайского сыра"

17:2218.08.2017
0140
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСырный фестиваль. Архивное фотоСырный фестиваль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

БАРНАУЛ, 18 авг — РИА Новости. Фестиваль "Дни алтайского сыра", который стартует в субботу в Барнауле, пройдет в этом году под эгидой правильного питания и здорового образа жизни, сообщил РИА Новости представитель управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

Ферма в Истринском районе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Как сыр в масле: российские фермеры отметили годовщину эмбарго

Праздник пройдет на площади Ветеранов в классическом европейском формате: уличная площадка в центре города объединит производителей молочной продукции и сыров, жителей и гостей краевой столицы. В этом году мероприятие пройдет в крае в одиннадцатый раз.

"Фестиваль "Дни алтайского сыра" — уникальное событие, которое демонстрирует состояние и потенциал сыродельной отрасли Алтайского края и России в целом, способствует продвижению различных сортов сыра на рынок и популяризации сыра как ценного пищевого продукта. Нынешний праздник пройдет под эгидой правильного питания и здорового образа жизни: будут организованы фитнес-зоны, где всех желающие под руководством профессиональных инструкторов смогут освоить уроки йоги, пилатеса, аэробики и других популярных направлений", — сказал собеседник агентства.

Производство сыра. Архивное фото
© Fotolia / contrastwerkstatt
В Подмосковье хотят создать сырный хаб

По его словам, предприятия молокоперерабатывающей промышленности региона представят жителям и гостям краевой столицы не только различные сорта сыра, но и богатый ассортимент другой молочной продукции — масло, творог, йогурты, кефир и другое.

Одной из зрелищных площадок фестиваля станет павильон с экспонатами, рассказывающими о развитии сыроделия в Алтайском крае.

По данным краевого управления пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2016 году был достигнут наивысший за постсоветский период объем производства цельномолочной продукции, превышен исторический максимум предшествующего года по выработке сыров, а объем выпуска сливочного масла достиг максимума за последние 23 года. Всего производством сыров и сырных продуктов в крае занято 39 предприятий. В 2016 году объем производства сыра и сырных продуктов в Алтайском крае увеличился на 0,1 % и составил 83,2 тысячи тонн.

Другие новости региона читайте здесь >>

Сырный пир в Подмосковье
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль сыра проходит в деревне Дубровское Истринского района Московской области.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фестиваль сыра проходит в деревне Дубровское Истринского района Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фестиваль приехали около 15 тысяч гостей.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На фестиваль приехали около 15 тысяч гостей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль посетил и глава Московской области Андрей Воробьев. Фермер Олег Сирота показал губернатору свою сыроварню "Русский пармезан".Фермер Олег Сирота и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева направо) в коровнике сыроварни Русский пармезан в Московской области, где проходит фестиваль фермеров – сыроваров
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фестиваль посетил и глава Московской области Андрей Воробьев. Фермер Олег Сирота показал губернатору свою сыроварню "Русский пармезан".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ сырном фестивале, проходившем в 2016 году, приняли участие 30 сыроваров, а в этом году число участников возросло до 70.Мужчина на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В сырном фестивале, проходившем в 2016 году, приняли участие 30 сыроваров, а в этом году число участников возросло до 70.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФермеры отмечают, что продовольственные санкции позволили активно развиваться российскому сельскому хозяйству.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фермеры отмечают, что продовольственные санкции позволили активно развиваться российскому сельскому хозяйству.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Подмосковье постоянно открываются новые частные мини-сыроварни.Сыры, представленный на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Подмосковье постоянно открываются новые частные мини-сыроварни.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители на фестивале фермеров–сыроваров в Московской области.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посетители на фестивале фермеров–сыроваров в Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля министерство промышленности России проведет конкурс на лучшие образцы сыра.Участница на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля министерство промышленности России проведет конкурс на лучшие образцы сыра.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПомимо вполне традиционных отечественных сортов сыра на фестивале можно попробовать и такие элитные сыры, как моцареллу, буратту, пармезан, твердые и мягкие сыры с белой и голубой плесенью.Сыр, представленный на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помимо вполне традиционных отечественных сортов сыра на фестивале можно попробовать и такие элитные сыры, как моцареллу, буратту, пармезан, твердые и мягкие сыры с белой и голубой плесенью.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время фестиваля представители министерства торговли Московской области расскажут начинающим фермерам, как на лучших условиях открыть свою точку сбыта в Подмосковье.Посетитель на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Во время фестиваля представители министерства торговли Московской области расскажут начинающим фермерам, как на лучших условиях открыть свою точку сбыта в Подмосковье.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль сыроваров будет работать до 6 августа.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фестиваль сыроваров будет работать до 6 августа.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена